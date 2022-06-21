中市府攜手第三河川局，持續整治筏子溪水岸景觀環境模擬圖。（台中市政府提供）

筏子溪是中央管河川，台中市政府不分中央與地方，自2019年起先後投入近1億1500萬元進行筏子溪水岸環境營造，並成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」；由秘書長黃崇典督導各局處規畫筏子溪周邊的國土計畫，在尊重自然生態下引導民眾了解並親近筏子溪，並透過與筏子溪旁魚市場合作，結合既有建物作為「筏子溪水文化暨環境教育館」，讓筏子溪環境教育向外推廣形成雙贏互利的河岸亮點。

水利局指出，市府與中央攜手合作、共同治理，市府除增設跨橋連結筏子溪堤岸二側，形成獨特的城市溪流教育環境，後續更將筏子溪左岸從台中魚市場到TAICHUNG迎賓文字之間河段營造綠廊景觀，總長2.5公里，串聯自行車動線與步行路線，同時補植適合植栽，營造整體綠色廊帶，也於左岸水防道路單側設置複層植栽綠帶，以降低堤防的視覺壓迫感，擴大綠色生態體邊緣。

筏子溪延伸至烏日的堤岸步道，早年由經濟部水利署第三河川局施作，其中有300公尺範圍因腹地不足等因素未能執行，民眾如欲跨越，只能走在車來車往的筏子溪東街，險象環生。

水利局以市府預算投入約3000萬元，後續將新設300公尺步道縫合上下游路線缺口，讓民眾不需再與車爭道，並於建國陸橋及高鐵三路陸橋分別增設爬坡道與自行車牽引設施，使整體空間動線更完善，工程預計今年9月可動工，明年5月可完工。

水利局說，未來市府將連接河岸步道並於建國陸橋及高鐵三路陸橋增設跨橋牽引道，期望藉此連接筏子溪兩岸及大烏日，民眾也可步行或騎腳踏車從高鐵站直達文字地標，體驗專屬台中的河岸美景，也可到筏子溪水文化暨環境教育館走走，了解關於筏子溪的河岸故事。

水利署第三河川局將再投入8000萬元改善筏子溪魚市場上游東海橋至知高橋的左岸堤頂空間與設施優化，期待中央與市府齊心努力，讓當地居民有更宜居的生活環境。