一位女網友的整鍋雪燕浮上一層玉米麥片，讓她哭笑不得。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

一名媽媽先前在家中浸泡養生食品雪燕，但還在水裡浸泡等待膨脹途中，被家中調皮的3歲兒子倒入玉米麥片，整鍋待處理的雪燕直接報銷，害她只好全數報廢處理。不少網友調侃，小孩超皮，長大肯定是位大廚。

這名媽媽今（21日）在臉書社團《爆怨公社》發文，吐露她正在處理雪燕，等待雪燕浸泡膨脹的過程中，3歲的兒子卻調皮，趁她不注意時，把玉米麥片倒入鍋內，結果整鍋待處理的雪燕與玉米片摻雜一起，讓她哭笑不得，同時請益網友該如何補救，最後原PO也更新文章表示自己選擇整鍋倒掉，報廢處理。

文章曝光後，不少網友笑翻回應，「加個牛奶當早餐？這早餐好高級」、「在他的奶裡面加玉米脆片報復？」、「他真的很皮」、「是要救哪一個」、「將來肯定是個大廚！」、「還好是雪燕不是血燕！倒掉重泡了，熱水比較快發」、「小朋友接下來吃的東西就是這個了，祝他好運」。

值得一提的是，雪燕又稱為雪膠，為雪燕樹的木髓分泌物凝固而成，本為固體，加水浸泡膨脹後，會呈現黏稠的半透明絲狀，經過清洗挑去樹皮等雜質後，即可加入糖水食用，因其富含膠質，價錢相較燕窩低廉卻有近似功效，又有平民版燕窩的美名。