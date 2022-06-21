1名女網友在《爆廢公社公開版》發文，她日前在高雄茄萣海岸發現一隻半透明的藍水母，發文詢問網友們：「這是什麼」，文章曝光後，網友們留言提醒：「是僧帽水母，這不是毒而已！而是劇毒！被螫到就GG了」、「僧帽水母、芋螺，把它們特徵記一下，這兩個是海邊最危險的東西」。

原PO在《爆廢公社公開版》發文，日前她帶孩子前往高雄茄萣海岸玩砂時，也順手撿了一袋垃圾，沒想到她們竟撿到一隻半透明的藍色水母，好奇發文詢問網友們：「這是什麼水母」，事後原PO文章下更新：「去的人請留意腳下啊，她今天骨肉分離色素沉澱」。

文章曝光後網友們紛紛告訴原PO：「感覺好像僧帽水母，世界第三毒的水母，還是小心為妙」、「是僧帽水母，別碰啊有劇毒，就算死掉的也別碰喔，死掉之後三、四小時內毒素依然存在，毒素可以滲入淋巴系統、引起的過敏反應包含休克跟心肺系統受影響」、「這不是毒而已！而是劇毒！被螫到就GG了」、「去海邊玩所有水母你都可以不認識，但這隻真的不能不知道，僧帽水母、芋螺，把它們特徵記一下，這兩個是海邊最危險的東西」

也有人提醒：「在海邊看到顏色鮮豔的生物千萬別碰 絕大部分也有劇毒 這是他們警告掠食者的機制」、「真的不要碰到水母，我小侄子去海邊被水母巴到腳，那傷痕看得我都心疼的要命」、「嘿後！碰一個住院一個禮拜還沒找到原因8年後才發現的罪魁禍首」。