美國婦產科醫生特蕾莎經常在網路分享女性衛教知識，日前她上傳一部短片表示，多數女性都會坐在馬桶上，雙腳併攏排尿，但這姿勢會導致尿液殘留在膀胱，後續可能會引發尿失禁、排尿障礙，情況嚴重還會釀腎衰竭，特蕾莎說，正確方式應將身體往前傾、雙腳打開，手肘放在大腿上，一天當中如廁次數至少要有4至7次，才算正常。

特蕾莎（Teresa Irwin）於個人社群平台分享38秒短片，片中她表示很多女性常常因不了解自己的身體構造，導致出現發炎等健康問題，尤其是如廁時，絕大多數的女性坐在坐式馬桶上，採雙腳併攏方式尿尿，但特蕾莎說這姿勢會導致腿部周圍肌肉產生壓力，尿液會殘留在膀胱裡，會尿不乾淨。

特蕾莎在影片中親自示範如廁正確姿勢。（圖／翻攝自tiktok）

特蕾莎也在影片中親自示範如廁正確姿勢，只見她坐在椅子上，身體往前傾，雙腳打開，並將手肘放在大腿上，她將這姿勢稱為「牛仔式」，特蕾莎說，女性每天排尿要4至7次才正常。

特蕾莎指出，錯誤的如廁方式，可能會導致尿失禁、排尿障礙、泌尿道反覆感染等問題，情況嚴重恐還可能發生細菌感染，甚至是細菌跑到腎臟，引發腎衰竭。

影片曝光，引發女網友熱議，「天啊！我一直以來都用錯方式排尿了嗎？」、「我嘗試更換這個姿勢尿尿後，發現真的尿得很乾淨」、「我用原來的方式尿尿，導致常常沒多久要再跑一次廁所，用這個方式後，解決了我的困擾」、「我有發現我媽也是照特蕾莎方式尿，但我以為是她比較懶」。