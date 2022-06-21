知名半導體分析師陸行之觀察，很多國內外半導體產業鏈公司股價頻頻破底，但公司董事長、CEO還是出來說，2022～2023年訂單超過產能仍供不應求，市場及股價明顯不同調。
到底是公司搞不清楚狀況，還是市場太悲觀，值得分析一下。
陸行之認為，市場及股價已經告訴大家市場及股價表現，已經預期2023年代工及IDM平均產能利用率，至少一個季度將低於90％，營收增長不易，分析師下修獲利將不可避免（但如果基本面不可能這樣，則表示市場及股價已經明顯處於超賣）。
以下「止跌」觀察指標分享：
1. 各公司或客戶庫存月數何時開始降低；
2. 各公司何時開始看到產能利用率下修；
3. 通膨CPI，升息何時觸頂；
4. 俄烏戰爭何時結束；
5. 這些龍頭半導體公司營收增長轉負，開始出現利空不跌；
6. 短料交期從2022年第一季的40～50周，跌破13周；
7. 下修資本開支（目前有Globalfoundries,中芯國際已經下修）；
8. 一堆外資降評報告出籠，但市場及股價不反應。
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