知名半導體分析師陸行之觀察，很多國內外半導體產業鏈公司股價頻頻破底，但公司董事長、CEO還是出來說，2022～2023年訂單超過產能仍供不應求，市場及股價明顯不同調。

到底是公司搞不清楚狀況，還是市場太悲觀，值得分析一下。

陸行之認為，市場及股價已經告訴大家市場及股價表現，已經預期2023年代工及IDM平均產能利用率，至少一個季度將低於90％，營收增長不易，分析師下修獲利將不可避免（但如果基本面不可能這樣，則表示市場及股價已經明顯處於超賣）。

以下「止跌」觀察指標分享：

1. 各公司或客戶庫存月數何時開始降低；

2. 各公司何時開始看到產能利用率下修；

3. 通膨CPI，升息何時觸頂；

4. 俄烏戰爭何時結束；

5. 這些龍頭半導體公司營收增長轉負，開始出現利空不跌；

6. 短料交期從2022年第一季的40～50周，跌破13周；

7. 下修資本開支（目前有Globalfoundries,中芯國際已經下修）；

8. 一堆外資降評報告出籠，但市場及股價不反應。