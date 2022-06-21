台灣民意基金會今公布最新民調，六都市長的防疫表現，35.2％認為新北市長侯友宜第一，其次台北市長柯文哲 27.7％，高雄市長陳其邁 24.6％；近一年六次的全國性調查，侯友宜都拔頭籌，但肯定他的人一路下滑；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，侯友宜似乎很耐打，「恩恩事件」風雨中卻只掉一個百分點，迄今沒傷到筋骨。

其他縣市防疫表示分別為，台中市長盧秀燕 15.1％，桃 園市長鄭文燦 11.8％，台南市長黃偉哲 8.7％，5.2％都不好，10％都很好，12.5％ 不知道。

民調顯示，六都市長防疫表現，台北市長柯文哲落後侯友宜7.5個百分點，第三是陳其邁，落後柯3.1個百分點，第四盧秀燕，落後陳9.5個百分點，第五鄭文燦，落後盧3.3個百分點，第六黃偉哲，落後鄭3.1個百分點。

與上個月相比，侯友宜仍居第一，但受肯定度下降1.1個百分點，柯文哲近期在防疫工作上高調槓上中央，受肯定度略增0.2個百分點，陳降2.3個百分點，盧降1個百分點，鄭升2.2個百分點，黃略升1.6 個百分點。

進一步的分析，20-34歲認為柯防疫表現最好，侯居次、陳第三；35-54歲侯第一、柯第二、陳第三，55-64歲侯第一、陳第二、柯第三；65 歲侯第一、陳第二、鄭第三。

大學及以上教育程度者，侯與柯防疫表現並列第一，都獲38.8％肯定，專科及高中／高職教育程度者，侯第一、 柯第二、陳第三；初／國中教育程度者，侯第一、陳第二、黃偉哲第三；小學及以下教育程度者，陳第一、侯第二、鄭第三。中性選民眼中，3成1認為侯較好，2成5認為柯較好， 1成2認為陳較好。

六都市長防疫表現評比，6月民調，有五都市長在各自地盤上皆獲選民推崇為防疫表現較好，只有柯文哲例外，他在台北市排名第三，落後侯和陳，這可能和近月台北市長選戰氣氛升高有關。

2021年5月開始到2022年6月，六次的全國性調查，台灣人眼中六都市長防疫表現優劣，前段班包括侯、柯和陳，後段班為盧、鄭和黃。