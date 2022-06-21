驅動IC晶片設計廠奇景光電宣調降財測，第二季營收由原先預估的季減少16%至20%，擴大為季減少22%至27%，更新後第二季營收及每ADS盈餘，均低於5月12日提供的財務預測，毛利率則維持不變。

奇景光電執行長吳炳昌表示，更新奇景2022年第二季財務預測，主要是反映近期升息和通膨壓力，導致整體經濟疲軟和終端市場需求放緩，面板客戶因此減少產出並進一步緊縮庫存水位。

奇景最新釋出的財報顯示，預估第二季營收季減少22%至27%，低於原先法說會預估第二季營收較上一季減少約16%至20%，至於毛利率，則維持原先法說會預估，約43%至45%水準。

在調整營收預估後，奇景第二季未扣除年度員工限制型獎酬，預估每ADS盈餘40至45美分(約新台幣11.7至13.2元)，低於原先法說會預估的每ADS盈餘45至50美分(約新台幣13.2至14.6元)；若扣除年度員工限制型獎酬，每ADS盈餘36.5至41.5美分(約新台幣10.7至12.1元)，低於原先法說會預估的每ADS盈餘41.5至46.5美分(約新台幣12.1至13.6元)。