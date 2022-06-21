在美國正努力應對飆漲的汽油價格和創下逾40年新高的通膨之際，美國總統拜登周一表示，將在本周結束前，就是否暫時停徵聯邦汽油稅做出決定。

在美國能源部長格蘭霍姆（ennifer Granholm）周日透露總統正在評估是否暫時停徵聯邦汽油稅後，拜登周一在記者會上證實他確實正在考慮，「我希望能在本周末以前做出基於數據的決定」。

格蘭霍姆周日接受CNN訪問時表示：「總統正在評估暫停課徵聯邦汽油稅以降低油價」，她並表示這樣的舉措「不會被排除於選項之外」。

暫時停徵聯邦汽油稅，是拜登政府為抑制通膨和汽油價格飆漲所考慮選項之一。拜登並表示，其執政團隊將與石油和天然氣公司一起尋找答案，「我想得到他們的解釋，為什麼他們不提煉更多油？」

美國財政部長葉倫周日接受媒體訪問時表示，部分沿襲自川普政府的中國進口關稅並無戰略目的，拜登考慮取消這些關稅以降低國內通膨。拜登在上周六也表示他將就鬆綁中國關稅做出決定，預計很快就能與中國國家主席習近平商談。

拜登周一再度重申他認為美國經濟陷入衰退「並非不可避免」，他並表示自己已經與美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）談過。桑默斯周日接受NBC News訪問時表示，他認為美國經濟將步入衰退。