歐股周一強勁反彈，收復了此前因經濟衰退擔憂的拋售；法國總統馬克宏在周日選舉中失去對國會的控制，法國股市漲勢受限。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲4.26點或1.06%，為407.14點。銀行股、旅遊股、能源股領漲，然而因美股逢假日休市，交易量較為淡薄。

歐股基準指數在上周下跌了4.6%；主要央行升息引發對經濟衰退的擔憂，全球股市普遍出現拋售。

歐洲央行(ECB)行長拉加德(Christine Lagarde)在周一重申了七月和九月升息的計畫，同時表示會應對歐元區不同國家息差擴大的問題。

法國藍籌的CAC 40指數逆轉早盤下跌，小漲0.6%，為歐洲地區漲幅最小的股市；馬克宏所屬的中間執政聯盟在周日國會選舉中失去了絕對多數，引起政治不確定性。

Stoxx 600指數今年以來已經下跌17%；通膨的飆升、中國經濟放緩的擔憂、英國生活成本的危機等，都抑制了市場的風險偏好。匯豐全球投資長Willem Sels表示，「我們將會繼續看到股市一些流失，因為通膨升勢到年底前都不會放緩」。

資料顯示，德國生產者物價指數在五月為年增33.6%，高於預期。

營建股下跌了1.8%。愛爾蘭的建材公司Kingspan下跌11%，報60.3歐元；該公司表示，大部分市場的氣氛惡化，造成過去兩個月訂單下滑。

丹麥的建材製造商同業Rockwool以及法國的Saint-Gobain也都分別下跌4.7%和4.0%。

Jefferies將評級上調為買進之後，雷諾汽車升9.7%，報26.4歐元。

法國藥廠Valneva上漲29.3%，報10.3歐元；美國醫藥巨頭輝瑞(Pfizer)同意以9050萬歐元(約9524萬美元)買下Valneva的8.1股份。