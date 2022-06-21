俄烏戰爭爆發，歐美等西方國家紛紛對俄羅斯發動經濟與政治制裁，使得盧布匯率出現斷崖式跳水，而為了使經濟狀況與匯率回穩，俄羅斯當局祭出多項措施反制，甚至一度將利率從9.5%大幅提升至20%，盧布匯率也在近期飆升至2015年7月後的新高，更是今年全球漲幅最多的貨幣。

美媒報導，俄羅斯央行已經將利率降至制裁前的9.5%，但盧布匯率持續竄高，主要是對外貿易的「盧布結算令」發揮效果，俄羅斯總統普丁在4月初宣布，向不友善國家或地區販售天然氣時，需要以盧布支付，截至5月底俄羅斯也將不願意以盧布支付天然氣費用的國家「斷氣」包括荷蘭、波蘭、保加利亞等國家。

報導提到，現在俄羅斯反而因持續飆高的匯率而感到焦慮，他們擔心會引發出口下降對國際收入造成不利影響，取消盧布利率浮動制也被拿出來討論，俄羅斯第一副總理Andrey Belousov表示，最佳匯率是1美元換70至80盧布，需要考慮採取匯率目標區間的設定，浮動制已經無法保持匯率穩定。

周一盧布匯率一度上漲超過1%至1美元兌55.44，升至2015年7月後的高點，且數據顯示，今年盧布累積漲幅達35%，在全球貨幣漲幅中居首，成為最強貨幣。