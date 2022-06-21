女星何蓓蓓出道以來拍攝多部本土劇，表演經驗豐富，演了多年配角後，在《曾經 我們一起12歲》中飾演女主角，溫柔有愛心的老師形象獲得許多觀眾支持，演技備受肯定。擁有甜美外表和火辣身材的她，時常在社群平台和粉絲分享自己的生活，近日她痛訴被「冷暴力」，網友卻都歪樓她的好身材。

何蓓蓓昨（21）日在facebook發文，她似乎有感而發：「如果你是那種遇見第一眼就愛上的人，即便你什麼話都不說，你的眼睛也藏不住對他的喜歡。那一個讓你太驚艷的人迎面而來時，即便你克制不了毛細孔打開又關起來，快！跑！千萬別讓他發現你已經淪陷！如果不能確保他個性純良，單身，不渣，如果你也是遇見愛情，就會褪去一身驕傲，會落入凡間混入塵埃，請你務必拿出我們的高貴威武，用演的都要演出驕傲、矜持。」這段話似乎是在講述愛情，但她下一段直接點明，「就像金邦妮，她明明很愛我，卻不說粗（出）來，每天故意冷暴力我，我就只好天天追著她跑，服侍她，大概就是這個概念吧！」

最後何蓓蓓不忘勸世「戀愛要多談」，金邦妮則是她養的兔子，照片中她捧著大白兔，做出無辜嘟嘴的表情，畫面十分呆萌，不過網友注意到何蓓蓓穿著背心，深U的剪裁設計讓她的好身材顯露出來，另不少網友歪樓大讚「好羨慕那隻兔兔，能被這樣捧好抱滿」、「美成這樣」、「妳太辣了！」，被網友問到是不是想談戀愛了，何蓓蓓甜回「跟你們談就好」