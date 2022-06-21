藝人郎祖筠出道多年，曾演出《連環泡》、《我們一家都是人》，近年她將重心放到舞台劇，也常在臉書分享生活。近日，郎祖筠發文分享自己竟然嘗試過有名的「都市傳說」，即是電話連按10個零聽說能接通到陰間，她表示小學時懵懂跟一群朋友大膽嘗試，沒想到真的有人接起電話，嚇壞當時還是一票孩子的他們。

郎祖筠去年因新冠肺炎疫情無奈發飆，身為團長暨藝術總監的郎祖筠忍不住分享經營劇團這一年多來的辛酸血淚，寫下：「防疫是很重要，但繼續打擊藝文團體，乾脆大家倒閉，都不要做了，努力掙扎、吃苦耐勞個屁」，引來網友正反兩極評價，有人認為防疫優先，但也有人支持他們，堅持不退票，靜待能正常演出的日期，讓郎祖筠感動回：「您是明理人，謝謝支持」。

郎祖筠發文。（圖／翻攝自郎祖筠臉書）

今年5月，郎祖筠發文曾遇過可怕的小黃司機，當天是一早的通告，一路拍攝到晚上近十點，整天密集的拍攝超級疲累，收工一放鬆，不想電話叫車，認為還不到深夜，就隨手在路邊攔車，沒想到小黃竟然亂開，一路開到山上還繞小路，幸好最後有驚無險，「從此，一到晚上，一定是向信譽良好的車行預約訂車」。

昨郎祖筠回憶小時候曾和一群好友嘗試「連撥10的零」的都市傳說，第一次沒打通，直到某天眾人再次嘗試，「一陣靜默之後，突然一個蒼老的男聲，來了一句，『阿彌陀佛移棺材』」，所有人扔了電話拔腿狂奔，之後也不敢再提這件事，引來粉絲說：「嚇死人唷」、「我們只有在飯店，同學圍在一起，拿起電話打12個8還是0，打完趕快掛電話，接著電話的另一方撥回來了，大家嚇的跑出去，結果是總機回撥回來，要我們不要亂玩電話」、「有在半夜12點打12個0，結果說您撥的號碼是空號，請查明後再撥」。