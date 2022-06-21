大陸《環球時報》21日報導，中國國際發展知識中心撰寫首分《全球發展報告》20日正式發布。大陸國務委員兼外長王毅在北京視訊出席發布會時說：「這是中方落實全球發展倡議的一項重要舉措，將為各國發展提供有益借鑒，為全球發展事業提供智力支持。」據大陸外交部消息，大陸國家主席習近平本周將主持全球發展高層對話會，與新興市場和開發中國家領導人一起，共商全球發展大計，推動國際發展合作「再出發」。

《環時》報導，中國國際發展知識中心主任趙昌文說，《全球發展報告》是習近平提出全球發展倡議以來，首分綜合研究報告，全面分析國際社會落實2030年可持續發展議程取得的進展和麵臨的挑戰，以及當前全球發展面臨的時代背景，並基於對全球發展倡議的核心理念、基本原則、實施路徑和早期收穫的研究，從減少貧困、維護糧食安全、守護人類衛生健康、促進可持續發展籌資、推動綠色低碳發展、推進開發中國家工業化進程、以數位經濟促進繁榮普惠以及提升新時代的互聯互通等八個方面，對構建全球發展共同體提出建議，為國際社會合作開展相關研究、推進實踐提供參考。

趙昌文透露，未來中國國際發展知識中心還將深入開展全球發展研究，定期發布《全球發展報告》。中國國際發展知識中心由習近平於2015年9月在聯合國發展峰會上宣布設立，宗旨是與各國研究和交流適合各自國情的發展理論和發展實踐。

據報導，開發中國家的駐華使節和國際組織駐華代表在發布會上提到，距離2030年僅有8年時間，而國際社會付出的努力，尚不足以在全球充分實現2030年議程設定的所有目標。全球發展倡議的提出，為彙聚各方資源、破解發展難題、促進協同增效注入強勁動力。

《環時》報導，「發展刻不容緩」，聯合國糧食及農業組織駐華代表文康農表示，由於疫情和其他許多因素，國際社會偏離了實現2030年議程目標的軌道。而中國提出的全球發展倡議是朝著實現可持續發展的共同目標邁出的具體腳步和「加速器」，因此該倡議受到包括聯合國機構在內的各方歡迎。康博思則稱讚中國發揮的作用是卓越的、開放的、包容的，並認為中國邀請各方參與到全球發展倡議中，通過多邊平台讓每一個國家都能平等自主地發展。

王毅表示，中國始終致力於促進全球發展合作，堅持真正的多邊主義，秉持開放包容的夥伴精神，積極分享發展知識和經驗。中方願同各方一道，攜手落實全球發展倡議，加快推進2030年議程，共建全球發展共同體。