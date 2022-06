微軟日前宣布IE(Internet Explorer)瀏覽器在6月15日正式止服務,問世至今27年的IE瀏覽器走入歷史,象徵一個時代的落幕,也讓不少人都感到唏噓不已。日前有一名工程師為了紀念IE的逝去,竟然打造出一塊墓碑,引發許多話題。

工程師花330美元打造IE墓碑 一句碑文笑翻眾人

據《路透社》報導,南韓一名工程師Jung Ki-young 為了紀念IE,花了330美元,用一個月的時間籌備,在一間咖啡廳的屋頂立起一塊帶有IE標誌的墓碑。墓碑上除了有IE從問世至終止服務的年份、日期外,一句逗趣的碑文更是引起熱議。

墓碑上刻著「He was a good tool to download other browsers.」(他是下載其他瀏覽器的好工具)。過去IE瀏覽器就常因為效能差、速度慢等原因受到眾人譏諷,如今「過世」後又在碑文上被補了這麼一刀,讓眾人看了紛紛忍不住笑翻。

象徵一個時代的落幕 IE走入歷史帶起聲量高峰

雖然常受到批評,但IE在韓國仍有不少使用者,甚至許多政府網站的預設瀏覽器也是IE。工程師Jung Ki-young表示,自己過去在工作上常因為IE的相容性問題備感困擾,但等到IE真正走入歷史時卻又忍不住感慨。過往工作和IE的緊密關係以及複雜的情感,讓他決定為IE打造一座墓碑。

這座IE專屬的墓碑設立後,馬上引起許多討論,也有不少人都想前去朝聖,足以顯見大家IE瀏覽器終止服務的高度關注。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可以看見,「IE瀏覽器」近一個月的網路聲量趨勢,在其正式停用的6月15日來到了最高峰。此外,南韓工程師為IE所立下的墓碑,也在6月18日帶起另一波討論熱潮。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間:本文分析時間範圍為2022年05月21日至2022年06月19日。

資料來源:

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料,以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍:累積超過30億筆以上的網路數據庫,其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法:

系統觀測上萬個網站頻道,包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等,針對討論『IE瀏覽器』相關文本進行分析,調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量:透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統,計算社群討論及新聞報導提及的文章則數,聲量越高代表討論越熱,能見度越高。