現行各國立高中職部分校舍屋齡超過20年以上，電力線路因老化產生絕緣劣化不堪使用。教育部國教署從110年度起開始推動老舊危險電力改善工程計畫，至今已累計投入經費5億4仟萬元，協助88所國立高級中等學校改善老舊危險電力。

教育部國教署表示，除了電力線路老化，108 新課綱實施後，各校為符合課程需求，將部分一般普通教室改為專科教室，並增加現代化資訊教學設備，使許多老舊校園電力系統的預估容量超量，影響校園用電安全。

以國立苗栗農工為例，該校機動科館原本電力線路老舊凌亂、開關箱及內部設備鏽蝕；另外，畜保科發電機位於建築物地下室，機體、機座及電機盤體等設備也因潮濕而銹蝕嚴重且故障有用電安全之虞。

在教育部國教署補助下，將舊有線路抽換、開關箱及內部設備更新，使其符合教學實習安全之需求，並更新發電機，緊急時刻可自動啟動，使得大樓消防設備能正常使用。

而國立南投高中變電站建置逾20年，自動復閉器故障跳脫無法復歸，且絕緣礙子有生鏽裂化的跡象。該校藉由本計畫改善變電站問題，確保全校用電安全，同時也避免因突波造成校內高壓設備故障。

教育部國教署表示，本計畫改善許多學校老舊危險電力的問題，也優化108 新課綱實施後所需教學空間。未來將持續爭取編列相關經費，並定期檢視協助學校老舊危險電力的問題，營造更安全優質的教學環境。