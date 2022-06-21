環球晶(6488)今天舉行股東會，由董事長徐秀蘭主持，景氣不管好壞，環球晶都是精實管理。雖然營收持續成長，但存貨依然健康維持在72億元左右，公司財務面目前利息收入大於利息支出仍處於淨利息收入，而在負債比方面，若扣除預收貨款則負債比約為62%。

環球晶110年受到消費型產品的強勁成長與疫情帶來的遠距模式推升對半導體的需求，加上AI、5G、電動車等科技浪潮的推波助瀾，環球晶圓全年維持滿載生產，透過積極調動全球產能、運用各國據點彈性調配，持續安全並穩定的出貨、滿足客戶要求、交出亮麗成績。環球晶圓110年全年的合併營收為611.3億元，年增10.4%，營業毛利232.9億元，營業淨利176.9億元，稅前淨利164.5億元，稅後淨利為118.7億元，稅後每股盈餘為27.27元(因世創併購案之交易終止費5千萬歐元認列於110年第4季，故該季EPS減少3.5元。若無該筆費用，公司推估還原後的EPS將達30.77元)。110年全年營收突破600億大關，創歷史新高，全年營業毛利率達38.1%，創歷史第二高，全年營業淨利率為28.9%，創歷史第三高的佳績！

今年股東會也通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派。110年度獲利（係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前利益）為新台幣146.8億元，依公司章程第三十一條規定，公司年度如有獲利，應提撥3~15%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。提撥員工酬勞新台幣4.4億元，提撥比率3%；提撥董事酬勞新台幣4500萬元，提撥比率0.31%。員工酬勞及董事酬勞全數以現金方式發放。員工酬勞發放對象依公司章程第三十一條規定辦理。其發放金額，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等事項綜合考量並授權董事長全權處理之。