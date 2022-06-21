去年1月，人氣歌手華晨宇及張碧晨被拍到帶女兒報戶口，因此認了兩人不但曾交往，並且未婚生下一女，兩人分手後未再復合，約定在不婚的情況下共同撫養小孩，消息震驚外界，此事雖已曝光1年多，但至今仍不時引發討論，而最近有名網友留言祝福華晨宇「父親節快樂」，不料被其粉絲圍剿，謾罵留言之惡毒，讓他嚇傻。

據悉，大陸官方並未設置父親節，坊間一般將6月第三個星期天當作父親節，而在本月19日過節時，有名網友發文吐苦水，「被華晨宇粉絲罵了，因為我在微博上祝他父親節快樂，我有錯嗎？」，還貼出一張「被互聯網嚇哭」的謎因圖，並且公開粉絲圍剿他的留言截圖，只見該網友遭到謾罵，「多給你親爹積點德呢」、「怎麼還亂認爹啊，你親爹不得從墳墓裡跳起來擰爆你的狗頭啊」、「你沒有自己的爹嗎？你爹死了嗎？」等，力道相當猛烈且惡毒。

有網友祝華晨宇父親節快樂，遭到其粉絲圍剿惡毒咒罵。(翻攝自微博)

該網友的發文，其他人看了也覺得震驚，認為華晨宇粉絲的攻擊讓人傻眼，力挺該網友，覺得就事實來說，祝華晨宇「父親節快樂」其實也沒什麼錯，「粉絲已經替他遺棄(女兒)了吧？」、「呃但是他真的應該過這個節啊」、「他粉絲都知道他不配當父親」、「太慘了，但還是想笑，好心祝他父親節快樂有什麼錯啊」。

當年華晨宇公開與張碧晨分手未婚但有個小孩時，引發軒然大波，兩人身為偶像歌手，形象受到重創，並且不時冒出惡意謠言，近日張碧晨就被爆當年是找代孕生孩子，因為懷胎7月時她的演出照看不太出孕肚，因此受到質疑，她的工作夥伴兼好友華誼音樂副總經理看不下去，怒貼張碧晨的生產照駁斥傳言，直呼「無奈至極」。