由南韓限定女團IZ*ONE出身的17歲女偶像張員瑛（장원영），因擁有甜美臉蛋與171公分的高䠷身材而大受歡迎，甚至被譽為「新一代最強神顏」。而近期加入全新女團「IVE」再次出道發行新專輯的她，日前也跟著團隊成員一同受邀擔任棒球場的開球嘉賓，但沒想到她一到現場脫下口罩，驚人的美貌立刻在網路上瘋傳，再度引爆話題。

IVE在19日受邀為斗山熊隊（Doosan Bears）進行表演，IVE的人氣成員張員瑛和Leeseo（이서）還擔任起開球嘉賓，而兩人一開場就穿著貼身球衣、牛仔褲及口罩牽著吉祥物進場，纖細高䠷的好身材立即吸引眾人的目光。而張員瑛準備投球時，工作人員便示意要她脫下黑色口罩，攝影機也同時轉播，沒想到她一脫下口罩驚人美貌立即引起全場歡呼，就連負責轉播的主播也表示驚豔。

事後，斗山熊隊也在YouTube頻道上公開了當天IVE的影片，而影片一開頭就是張員瑛脫下口罩、對著鏡頭露出甜笑揮手的特寫鏡頭，一張精緻的小臉令網友看到後忍不住大讚「看到這種臉都會自動歡呼吧」、「這張臉很難忍住不尖叫」、「她的腿太適合拍牛仔褲廣告了」、「不愧是最強神顏」、「她應該每天都被自己美醒」、「這張臉即使不是粉絲也覺得美」、「美到太過份，有腿又有臉」、「那個笑容心臟爆擊」意外掀起話題。