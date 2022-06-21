中鋼20日公告，7月及第3季全產品基價平均調降2.23%，以有效降減當前影響鋼價的不利因素，並蓄積未來成長動能，期盼今年下半年鋼市能反轉向上，以迎接第4季用鋼產業旺季的來臨。

中鋼表示，審酌當前全球受通膨情勢嚴峻、新冠疫情反覆、俄烏戰事一時難解以及供應鏈瓶頸等不確定因素影響，本次盤價仍以「順勢、合宜」的一貫原則訂價。

7月盤產品部份，考量近2個月來國際大宗熱、冷軋價格急速修正及大陸、韓國、印度、俄羅斯低價進口貨擾市，客戶出口接單量能急遽萎縮及國內流通行情倒掛等不利因素，7月盤價對應市況調降(600～1,500元/噸)，冀能加速今年度的鋼價築底，並協助下游客戶降本強化出口競爭力。

中鋼7月盤價分別為熱軋鋼板（一般料）、熱軋鋼捲（軋延料、一般料）、冷軋鋼捲（一般料）、電鍍鋅鋼捲 （建材）、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）每噸調降新台幣1500元；電鍍鋅鋼捲（抗指紋）、熱浸鍍鋅鋼捲（電腦、家電、其他料）、電磁鋼捲（中低規、高規）每噸調降1200元；熱軋鋼捲（API）每噸調降600元。

第3季季盤鋼品部分，中鋼表示，因相關產業（鋼結構、螺絲扣件、汽機車、家電、桶料等）市況及前景相對穩健，期協助相關產業客戶能「穩價保庫」，避免庫存跌價損失，有利穩定第3季接單競爭力，因此以平盤開出。

另針對近期報價異常、破壞國內市場秩序的進口貨，中鋼也提到，已建請鋼鐵公會啟動進口監測機制，並將視實際產業傷害程度提出反傾銷控訴。