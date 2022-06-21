民進黨遲未宣布台北市長提名人選，爭取提名的林佳龍今天表示，正常的話，7月17日民進黨全代會應該要完成提名，之前說是考慮到疫情，但既然要過「新台灣模式」，就要有正常生活，包括民主的選舉，不要讓外界誤會，以為台北市特別，是「因人設事」。

林佳龍今天上午接受《嗆新聞》主持人黃揚明視訊專訪，對於台北市長柯文哲，他說，柯的施政滿意度不低，大約和不滿意度不相上下，柯確實讓台北市有一些改變，但市民期待他在第一任紮根的政策，到第二任能開花結果，但他在市政上並沒有進一步突破。

林佳龍坦承自己的戶籍目前還在台中，若被提名，7月27日之前遷戶口都還來得及。主持人詢問如果由陳時中代表民進黨選台北市長，陳時中的優勢和劣勢在哪裡？

對此，林佳龍表示，每一個人都有他的專業跟經驗，相信陳時中做什麼都可以做的很好，但角色的轉換有時間壓力，尤其陳時中現在擔任防疫指揮官，攸關所有台灣人的生命跟安全，現在正值疫情的時候，要先專注在防疫的工作。

他認為，隨著民主選舉投票日逼近，每一個政黨都開始要提名，時間不等人，各政黨一定要做通盤的考量，這時就要有角色分工，就像一個球隊，誰要投？誰要打？黨主席蔡英文一定有整體考量。

但隨著時間逼近，他就先拋願景，未來不管徵召誰，至少不要浪費這一段寶貴的時間，他也不斷在推動其他政黨參選人回應政策，這就是一個良性循環，可以帶動和引領首都成為可以談願景的一場選舉。這次的台北選舉非常重要，因為首都發展相對其他都市確實有點停滯，台北像是一個心臟，身體要好，心臟一定要強，才能夠循環暢順。

民進黨7月17日即將舉行全代會，林佳龍指出，正常的話，7月17日民進黨全代會應該要完成提名，如果還沒提名就是例外，必須跟社會說明為什麼要有例外，因為連桃園市、新竹市都提名了。

他表示，先前說因為疫情不要去談選舉，但既然要過「新台灣模式」，就要與病毒共存，要有正常生活，包括民主的選舉，不要去讓外界誤會，以為我們好像台北市特別，是因人設事。

林佳龍強調，召開全代會提名和造勢大會是不是要在928黨慶，這是兩件事情，不要把提名跟造勢大會混在一起，正常的話，就按照我們過去怎麼做，現在就怎麼做，因為選舉需要很多準備。