台股加權指數21日開在15,427.33點，呈現跌深反彈，權王台積電（2330）開在501元，回升到500元關卡，貨櫃三雄及航空雙雄早盤股價紛紛往上，大型權值電子股包括聯發科（2454）、聯電（2303）也奮力拉升，台股早盤彈幅擴大，上漲逾百點。

美國股市6月20日因19日的6月節補假一天。

國票投顧指出，台股20日開低走低，盤面上航運股重挫逾7％，走勢最為疲弱，鋼鐵、觀光股也收低超過3％，在各大類股全面收跌下，大盤終場重挫273點，下跌1.75％，以當日最低的15,367點作收。

儘管台股收盤跌破15,400點，同時來到波段新低，至今仍未見到止跌跡象，惟觀察目前KD、RSI都已來到超賣區，且融資單日大減90億元，預期短線有機會醞釀跌深反彈。

操作方面，聚焦網通設備、製鞋族群，在業績面支撐及籌碼面穩定下，有望成為季底作帳標的，短線表現值得留意。

6月份已剩下最後兩周，預期投信新布局標的，作帳行情將開始加溫，如汽車零組件、網通、部份電池材料、部份製鞋，是近期盤勢震盪之際，值得低接的族群。

不過，由於當前個股強弱勢分化明顯，需提防投信有提前結帳的可能，現階段建議選股不選市，以股價位階偏低者為操作首選。