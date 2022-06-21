美國職籃女將葛萊娜至今仍陷在俄羅斯。（美聯社資料照）

美國女籃球星葛萊娜（Brittney Griner）因為攜毒入境被拘留在俄羅斯，她預定在上周末與她在美國的妻子雪瑞爾（Cherelle Griner）通電話，但是美國大使館犯了低級錯誤，導致電話沒接出去。雪瑞爾非常不滿，她告訴《美聯社》：「我無法接受這種事，我不再相信我們的政府了。」

葛萊娜今年2月攜帶大麻電子菸被俄海關抓到，至今無法和妻子通信。上周六是兩人結婚紀念日（雪瑞爾是葛萊娜第二任妻子），莫斯科的美國大使館交給葛萊娜一個電話號碼，然後大使館人員會幫她轉接電話到美國。雪瑞爾等得望眼欲穿：「這原本是個重要時刻，能夠首度讓我得知她是否真的安然無恙。」沒想到葛萊娜當天連打了11通電話都沒人接， 因為美國大使館居然沒派人輪值！

雪瑞爾指出那通電話在兩周之前就預先安排了，「如果我無法信任你們在工作日以外接一通電話，我要如何相信你們能透過談判讓我的妻子平安歸來？因為這比在星期六接一通電話要困難得多。」

美國國務院對此表示：「我們很遺憾因為勤務方面的錯誤，讓葛萊娜無法和她的妻子通電話。」同時派人打電話向雪瑞爾致歉。雪瑞爾表示她原先想直接求助於總統拜登（Joe Biden），但現在已不敢抱太大期望。

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