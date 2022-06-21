37歲大陸男星徐海為近期回農村老家務農、擺地攤賣菜，他也大方在抖音拍片分享種菜、賣菜的日常，不過徐海為卻遭部分網友狂酸，對此，徐海為則表示，回老家總不能飯來張口、衣來伸手當廢人，他也強調，自己從小在農村長大，「國中就幫家裡賣菜，這都是很正常的事情，跟我是不是演員沒關係」。

徐海為近期暫別光鮮亮麗的演藝人員，回農村老家幫忙種田，他也大方在抖音拍片分享務農、市場擺地攤賣菜的日常，未料卻引發部分網友質疑是為了想紅、蹭熱度，對此，徐海為特別拍片分享近況：「我不窮、也不慘，過得挺好的，拍戲賺的錢夠吃、夠花，我賣菜的錢都如數上交，我家人還挺高興的」。

徐海為說，雖然他在外拍戲是一位演員，但他回家總不能飯來張口、衣來伸手當廢人，如果自己不幫忙務農、種田，家人還是得去做，「我從小在農村長大，國中就幫家裡賣菜，這都是很正常的事情」，徐海為強調，演員沒什麼了不起，回農村還是要幹活，網友也留言讚：「年紀輕輕能這樣做，真的很棒，是很多年輕人學習的榜樣，滿滿的正能量」、「很好啊，接地氣」、「給你點讚」。

其實，徐海為日前就曾被網友嘲諷「擺地攤太慘」，不過徐海為也展現高EQ說：「我一點都不慘，我沒什麼包袱，回家就跟大家一樣，是一個很普通的人」，並表示賣菜和拍戲都是他人生的一部分，而徐海為雖然在外打拼多年，但回到農村沒有不適應，反而多了一份親切，網友也紛紛讚徐海為的三觀正確。