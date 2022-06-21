根據高盛統計，醫療照護及不動產（REITs）產業基於其必需消費的剛性需求、轉嫁能力強，往往在高通膨時期具備較大盤更優異的表現機會。

統計1962～2019年高通膨時期，美股指數產業平均年化報酬表現，以醫療保健與不動產（REITs）表現最為優異，整體高通膨時期年化報酬率分別可達12％及10％，醫療保健REITs淨營業收入增長經歷兩年下滑後，今年已進入恢復期，並可望加速增長下，醫療保健REITs擁有價值回復行情。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，醫療保健相關不動產去年下半年迄今入住率有所提升，使平均淨營業淨成長率（NOI）增長近6.1％，反映高齡住房擁有剛性需求、收益佳。目前長照醫療REITs產業基本面強勁，資產負債表健康，近期基於有吸引力的債務資本市場條件下，大多數近期到期的債務已經進行了再融資。

儘管市場持續波動，但今年該產業來說可望是落底回溫的初升段，加上價值面尚未恢復疫情前水準，因此第三季仍是投資布局的理想時機。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，今年長照醫療（高齡住房和護理之家）相關REITs交易量明顯增長。營運較佳的大型業者股價超過疫情前水準，甚至進一步擴增住房庫存，顯示該產業正在回溫。

事實上醫療保健與REITs歷來在經濟末升段的高通膨環境中仍能表現良好，年初迄今同樣處於有利地位，且長期而言整體產業仍有很大的回升空間與機會。