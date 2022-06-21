52歲日本女星中山美穗有「日本第1美女」稱號，27年前與豐川悅司合拍日片《情書》走紅演藝圈，至今仍是許多觀眾懷念不已的經典日劇，27年過去她年已過半百，近來她頻頻被指外貌走樣，疑似在臉上注射過多填充劑，卻引來反效果，不僅飄散出一股塑膠味，還讓昔日的清純玉女形象一去不復返。

日前中山美穗現身新片《死刑之病》記者會，外貌問題再度引起注意，從媒體拍下的畫面之中，可見她皮膚依舊白皙透亮，濃妝下的臉蛋卻浮現細紋，甚至有媒體形容雙頰明顯鬆垮，也有一說，中山美穗8年前與作家老公辻仁成，經常小酌藉以撫平心中的孤獨，推測可能因飲酒過度造成皮膚嚴重劣化。

為此，網友對她的52歲顏值展開評論，「皮膚皺紋也太多了吧」、「臉上是不是打了什麼東西」、「美是美就是表情有點僵硬」也有部分網友替她抱不平，「衰老就是自然界的定律，怎麼這麼說人家的」、「人家都52歲了還想人家怎麼樣」、「這個年紀這樣很不錯了」、「說人家老態自己就不會老嗎？」吸引正反討論。

事實上，中山美穗歷經事業巔峰、離婚風波，至今保持單身狀態，知名人士透露，中山美穗獨子今年1月已滿18歲，目前人身在巴黎居住，她則一人搭機返日拍戲賺錢，而她的朋友也曾對外宣稱，儘管外貌已無過去亮眼，她自己並不在意外界批評她的毒蛇言論，認為只要開心活出自我便可。