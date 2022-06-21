財信傳媒董事長謝金河以「尹錫悅的頭痛時間：南韓的冰風暴」為題在臉書發文指出，最近剛上任不久的南韓總統尹錫悅陪著夫人金建希到電影院去觀賞得獎電影「孩子轉運站」，引起媒體的批評，但尹錫悅回應並沒有不妥。他分析民眾會在意總統陪夫人看電影，主要原因是南韓經濟面臨冰風暴，值得注意的是，台灣和南韓的產業及經濟內容很相近，南韓現在發生的事，台灣恐怕也難倖免。

近來南韓股市跌跌不休，如果從去年6月的3316.08起算，已經下跌28.45%，單從今年算，也下跌20.32%，在亞洲股市名列前矛。謝金河表示，股市跌不停，當然與南韓經濟快速惡化有關。

南韓公布到6月10日為止，貿易逆差高達138.22億美元，這其中，元月逆差49億美元，5月17億美元，南韓從順差大國變成逆差的國度，最直接的核心問題就是今年進口的煤、石油、天然氣，及糧食比去年同期增加24.9%，還有一項是今年5月對大陸的出口也轉為逆差，這是南韓貿易結構罕見的變化。

「南韓上一次出口逆差出現在1997年亞洲金融風暴，97年上半年南韓的貿易逆差91.56億美元，全年逆差92.6億美元，那年韓元一度急跌到一美元兌2000韓元。」謝金河說，南韓這次再出現貿易逆差，政府已全面警戒，首先是祭出33兆韓元的紓困計劃，全國所得最後的八成民眾，每人可以領取25萬韓元的紓困金。

謝金河進一步指出，讓台灣民眾有感的是南韓取消資本利得稅，任何一檔股票在100億韓元以下都不課稅，還有南韓調降證券交易稅，從千分之0.23%降到0.2%。為了提升企業投資意願，企業稅也從25%降到22%，在台灣來看，這些政策利多實在難以想像。

謝金河文末強調，為了抑制通膨，南韓從去年以來已經升息5碼，相對來看，台灣的央行顯得保守很多，值得關注的是，台灣和南韓的產業及經濟內容很相近，南韓現在發生的事，台灣恐怕也難倖免，像是最近三星的股價從96800跌到58100韓元，和台積電相近，看看南韓，台灣也該未雨綢謀，想想下一步該怎麼做？