大鑫公司以陸製快篩混充美國「Flowflex富樂」快篩，立法院國民黨團批評食藥署審查不力，要求食藥署長吳秀梅、衛福部長陳時中下台。吳秀梅昨天親自出面澄清，大鑫公司取得核准後，食藥署發函的文件中，所名列的製造廠商與地址，也都是美國，是廠商後續用不一樣的產品進行混充。對此，民眾黨立委蔡壁如今天痛批，黑心快篩試劑延燒一個月，吳秀梅還有臉坐在那個位置，臉皮有夠厚。

針對黑心快篩試劑爭議，引發朝野立委要求下台，吳秀梅昨天秀出多張大鑫公司向食藥署申請的資料，強調無論是原廠說明書、外盒圖樣，都說明生產地在美國加州聖地牙哥，並稱有關業者魚目混珠，目前檢調已展開調查。

蔡壁如今天痛批，民進黨過去做錯事情還會道歉，並表達下次會改進，現在全面執政後，不僅不道歉認錯，官員甚至還會大聲斥責「為什麼不怪廠商」，大鑫公司申請的快篩試劑外裝明明寫中國製造，如果連食藥署都無法把關，誰能幫民眾把關。

蔡壁如強烈質疑，黑心快篩試劑已經延燒一個多月，為什麼監察院到現在都沒有動作，檢調稱偵查不公開，檢察總長邢泰釗總可以出面告知偵辦進度吧！另外，這波疫情爆發前，本該超前部署採購快篩試劑，結果沒有準備，讓黑心快篩試劑近來發國難財，食藥署要負起全部責任。

面對朝野立委連番要求下台負責，吳秀梅連忙親上火線澄清，被解讀是要保住官位的意味。蔡壁如批評，這種人變成過街老鼠人人喊打，卻還有臉坐在那個位置上，臉皮有夠厚的。