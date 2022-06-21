遠東銀(2845)今（21）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利0.43元、股票股利0.158元，合計派利0.588元，私募增資100億元以備併購及與策略投資人合作一案亦順利通過。

遠東銀2021年合併淨收益107.92億元、年減3.79％、為近4年低點，提存前收益41億元、年減5.4％。不過，受惠備抵呆帳提存費用年減44.5％，使稅後淨利29.39億元、年增達16.69％，每股盈餘（EPS）0.84元，重返成長軌道。

遠東銀表示，去年整體財務表現穩健，總資產穩定成長6.3％至7230億元。在放款及債券投資增加、利差改善下，推升核心業務的利息淨收益成長9.67％至66.2億元，且授信品質亦大幅改善，逾放比率自0.51％驟降至0.265％，逾放覆蓋率自286％提升至496％。

遠東銀2022年前5月自結合併淨收益45.6億元、年減1.2％，但稅前淨利16.32億元、年增達15.91％，稅前每股盈餘約0.46元，在總體環境面臨升息利多，但遭逢俄烏戰爭、中國大陸封城、高通膨等利空衝擊下，仍穩守業務動能。

展望2022年，遠東銀認為經濟景氣在動盪中福禍相倚，一方面可望因與病毒共存及邊境開放帶來復甦動能、升息擴大利差收益，一方面進入升息循環也衝擊投資市場，加上俄烏戰爭未歇、通膨著陸力道等諸多作用力齊發，對此將審慎以對，以敏捷動態管理為新常態。

為使資本充足以支應業務擴展坑間，遠東銀計畫於下半年辦理普通股現增，並調整使更多資產獲得利率調升覆蓋。隨著邊境開放在即，法金業務蓄勢全力衝刺海外聯貸、跨境融資等高利差、高手續費業務，海外占整體法金放款目標站穩25％以上水準。

而遠東銀數位金融子品牌Bankee社群銀行，首季存款餘額已近70億元，將持續連結新創業者及遠東關係企業，擴大金流服務場景，並規畫延伸線上投資、借貸等服務，及納入微型企業客戶，以順勢推升成長動能。

另外，遠東銀同步加速全面流程數位化進度，以提升生產力及成本效率。簽署赤道原則、全航溫室盤查認證等數十項永續構面行動，均已納入計畫流程。整體而言，遠東銀將部署數位力、強化獲利力，以永續治理為舵，與時俱進布局長期穩健成長量能。

各項業務發展目標方面，遠東銀今年總資產成長3％至7453億元，存款總額成長3％至6298億元，放款餘額成長6％至4369億元。