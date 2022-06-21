日本豐田汽車旗下的豪車品牌Lexus宣布，預定2023年時，將在韓國推出第1款純電動車(EV)，選用大型休旅車款RZ450e打頭陣。同時，這也是豐田希望最晚在2035年前，可以將產線全部電氣化的其中之一規劃。

不過，2022年底左右，豐田會先在美國推出RZ450e這款純電休旅。之後，車迷可望在歐洲以及中國大陸等地，陸續看到更多豐田的純電動車在大街小巷跑。

上周，在韓國的Lexus推出兩款油電混合動力休旅車，分別是小型的UX300e以及中型的插電NX450h+。由288顆大容量鋰離子電池所組成，小休旅UX300e的電池容量為54.35-kWh，充飽電需時80分鐘，實際里程約可跑233 公里。

根據報導，最晚在2030年之前，豐田以及Lexus計畫將在全球各地推出30款純電動車，且銷售量預估為350萬輛。同時，Lexus自己的目標是到2030年時，可望賣出100萬輛純EV，然後到2035年時，自許純電動車就是主力車種。

目前，全球汽車市場中高達98%的Lexus以及93%的豐田，都是油電混合動力車款。同時，日本豐田也計畫2022下半年時，在韓國推出純電bZ4X休旅汽車。

豐田表示，跟Lexus的商業定位不太一樣，目前還是以油電混合車型為主打產品，例如東南亞等地，除非銷售區域的充電基礎設施已布建完善，否則還是以客戶的需求為優先。

2019年，日韓雙方曾爆發貿易衝突，在排日氣氛充斥下，日本車商也苦於無法在韓國市場大展拳腳。以日產汽車來說，2020年12月，正當新冠病毒肆虐嚴重時期，因為績效大不如前，日產也被迫撤出韓國市場。

韓國人愛用國貨以及本身也是汽車大國之下，2020年，包括豐田與本田等知名日本品牌汽車，只賣出兩萬輛左右。2019年稍微好一點，但也僅有約3.6萬輛的業績。