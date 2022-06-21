驅動IC大廠奇景光電調降第二季財測，業界投下震撼彈，美系外資也出具最新研究報告，認為DDI(面板驅動IC)的前景惡化速度恐比預期來的更快，故下修聯詠(3034)目標價至262元，重申「減碼」評等。

美系外資表示，DDI(面板驅動IC)的前景惡化速度恐比預期來的更快，在宏觀經濟逆風的環境下，DDI可能將是受創最早且最大的產業，且長遠來看，大陸拉升半導體自製化也將是負面影響。

美系外資表示，目前DDI產業已經看到進一步下行的風險，且訂單削減是全面的，也包括OLED DDI，主要原因就是供需正常化後庫存增加，這可能會引發下半年嚴重的定價侵蝕，意味著一些DDI的盈利能力可能會回到2020年之前的水平。

美系外資表示，在智慧型手機市場疲軟加上大陸產能增加下，預估TDDI(觸控暨驅動IC)第二季價格恐再下修10~15%，較原先前預估的5~15%還多。AMOLED DDI方面，雖然價格可能會保持穩定到第三季，但面板製造商的拉動需求開始放緩，這可能是也是因為高庫存所致。考量產業後市反轉，保守看待驅動IC，將聯詠目標價下修至262元，重申「減碼」評等。