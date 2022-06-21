國民黨主席朱立倫6月初訪美，國民黨親中、親美形象引發熱議，台灣民意基金會今公布最新民調，國民黨的政黨形象，6成5認為親中，1成4親美。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，顯示這已經是台灣社會的基本共識。

至於至於政黨支持傾向，32.6％支持民進黨、17.9％國民黨、11.6％民眾黨、3.3％ 台灣基進、2.2％時代力量，1.1％其他政黨合計，30.6％沒特別支持哪一個政黨，0.8％不知道、拒答；游盈隆認爲為，兩大黨支持度上升，因分別受「石斑魚事件」與「朱立倫公開親美路線」所致，國民黨搶回老二，台灣基進擠下時力。

民調顯示，64.9％認為國民黨親中，13.9％親美，12.7％沒意見，8.5％不知道；國民黨支持者中，4成9認為親中，2成6親美，2成4不知道；民眾黨支持者中，7成2認為親中，1成8親美；台灣基進支持者中百分之一百認為親中；中性選民4成4認為親中，1成5認為親美。

此外，不分老少、不分教育程度高低，都一面倒認為國民黨比較親中，25-44 歲7成5以上認為親中。

10類不同職業背景選民中，每一類都呈現一面倒認為國民黨比較親中。其中自營商／企業主7成4認為國民比較親中，軍公教6成9、家庭主婦5成6。

游盈隆認為，政黨形象乃選民心中的圖像，非一天造成，要改變需要相當時日。以今天台灣選民的集體政治取向或態度來說，親美遠比親中受歡迎，是很難改變的事實。政黨形象不受歡迎，改形象是對的，意味著黨需要大改造，而 無疑是一項巨大的政治工程。

至於政黨支持傾向，近3成3支持民進黨，1成8國民黨，3成1中性選民。他說，3月政黨支持度連兩個月重挫共10.5個百分點後，民進黨可能受惠 「石斑魚效應」，飆升7個百分點；國民黨上揚3.8個百分點，很可能是因朱立倫美國行，公開主張改走親美路線，搶回第二大黨位置。

他認為，民眾黨本月重挫5.5個百分點，很可能是因為藍白支持者有越來越高的重疊性和共變性所致；台灣基進支持度流失三分之一，1.7 個百分點，時代力量支持度腰斬，減少2.8個百分點，已落後台灣基進，顯示民進黨與兩個小黨之間也有支持者重疊性與共變性的問題。

至於中性選民規模基本上沒有改變，只略增 0.7 個百分點，繼續維持在高檔狀態。