大陸《環球時報》21日刊出香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年專訪，他說，中國過去這十年發展，如果只能用一個詞形容，他會選擇「巨變」。中共十八大後，中國發生深刻變化，在多種變化之中，政治層面的變化最具意義，因為一個國家的外部崛起是內部崛起的延伸，而國家內部崛起的主要標誌之一，並不僅是國民生產毛額的增長，而是其所踐行制度的崛起。

鄭永年認為，改革開放40多年以來，中國經濟的韌性已經多次在實踐中得到證明，從上世紀90年代亞洲金融危機，到2008年國際金融危機，中國不僅平穩地度過了這兩次危機，還對世界經濟作出巨大貢獻。

從新冠肺炎疫情暴發到現在，中國基本上做到了復工復產。盡管在疫情和西方強行對中國「脫鉤」的雙重壓力下，中國經濟增長放緩，但橫向與其他國家和地區比較，中國的增長依然很不錯。

從長期來看，中國政府在過去兩年中整頓教培、互聯網、房地產等領域，非常需要，目的是為了實現民營企業更健康發展。任何國家都需要為企業運轉制定規則，也就是「資本有序發展」，這是為了中國整體、長期、可持續發展，打下更好的制度與法律基礎。

鄭永年指出，從去年中央經濟工作會議，到今年高層釋放種種訊號來看，中國各項政策、舉措顯然都繼續圍繞著經濟建設和「發展才是硬道理」的思路進行。總的來說，中國可能是世界上經濟韌性最強大的國家之一。

但話說回來，正因為如此，他現在也有點擔憂：由於巨大的體量和強大的韌性，中國經濟消化問題的能力很強，一般的小問題不容易被感覺到，這可能會給一些中國人造成「沒有必要開放」的錯覺。一旦發生這樣情況，就會非常麻煩。對此，一定要保持清醒的頭腦。

最近發表新書《共同富裕的中國方案》的鄭永年強調，從全球來看，一個國家能跨越「中等收入陷阱」、成為富裕國家，已經很難，要共同富裕，就更難了。即使英美這樣的發達國家，也有非常明顯的社會不公平現象，進而導致近年來民粹主義崛起。

現在接近實現共同富裕的國家大多體量較小，比如北歐等福利社會國家，或是新加坡這樣的城市國家。這意味著中國要實現可持續發展、成為發達且共同富裕的國家，會面臨更多挑戰。

他認為，在這複雜過程中，最應該吸取英美等國現在民粹主義興起、社會不穩定的教訓。共同富裕不是「劫富濟貧」，也不是簡單地「分大餅」。應該在過去40多年基礎上，既追求經濟增長、也必須確保社會穩定，並從社會長期和總體利益來思考這一問題。