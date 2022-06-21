年底台北市長選舉，最近民調都顯示，民進黨無論推陳時中或林佳龍都是墊底，林佳龍今天表示，這是因為民進黨還沒有提名，只要提名大家就會集中支持。並透露，他已主動邀請蔣萬安一起討論中正紀念堂的轉型，「因為我覺得他的身分，是可以有一些使命」。

林佳龍今天上午接受《嗆新聞》主持人黃揚明視訊專訪，主持人詢問，最近媒體呈現出來的台北市長選舉支持度民調，國民黨提名的蔣萬安都是第一，民眾黨可能提名人選黃珊珊排第二，民進黨的陳時中和林佳龍都是第3名。

林佳龍認為，這並不奇怪，因為民進黨還沒有提名，再來就是受到疫情衝擊的影響，隨著選舉的節奏，只要民進黨提名了，大家就會集中支持，他相信，等整合完之後，這場選舉很快就會回到常態。

他說，他因為有信心才會持續準備參選，至於扮演的角色是坐轎還是抬轎？他尊重黨內的提名機制。至於他為什麼會有信心？是因為台北需要改變，台北市民基本上也認為台北可以更好，「這個是台北市民的共識」。

台北如何更好？林佳龍表示，第一個當然要有願景，第二要有經驗，第三則是要有團隊，他自己在從政的歷程中，不斷在提升自己的能量，做過台中市長、交通部長、國安會諮詢委員、行政院新聞局長、總統府副祕書長等角色，不需要學習時間也沒有過去的包袱，選市長其實是在選一個城市的未來，只要回歸到政策的討論「這就是我的強項」。

外界關切中正紀念堂轉型，主持人詢問是否可能找蔣萬安一起談？林佳龍透露，他已經有主動提出邀請，因為他覺得蔣萬安的身分是可以有一些使命。

他也質疑蔣萬安，當外界拿蔣家身份批評他時，他就好像覺得自己很委屈，可是當蔣家身份對選舉有利的時候，他又開始在強調這樣的一個身分。

林佳龍認為，有時候因緣際會，有一些人在特殊時空和情勢下，剛好有一些身分跟角色，是可以引領社會對於轉型正義的討論，他希望蔣萬安不要輕忽自己這個很重要的角色。他是學運世代，蔣萬安則是蔣家後代，兩個人能夠一起，坐下來談談心或是下午茶，不一定要公開，來聊聊這個問題。