據河北省公安廳官方微博21日消息，河北省公安廳通報有關於唐山燒烤店毆打案件的最新偵辦情況。除在6月11日將9名涉案人員（7男2女）全部抓獲，12日經檢察機關批准，9名犯罪嫌疑人被逮捕外，公安警務督察部門也會同紀檢監察機關，對出警不及時、執法不規範及嚴重違紀違法問題開展深入調查，除已有警務人員接受調查，唐山市公安局對路北分局副局長李某已被免職。

而多名被害人就醫後，遠某（女，24歲）、李某（女，29歲）經醫院檢查無需留院治療後自行離開，而其他受害者王某某、劉某某在普通病房住院接受治療，目前傷情已好轉。6月20日司法鑒定科學研究院出具司法鑒定意見書，王某某、劉某某損傷程度為輕傷二級，遠某、李某損傷程度為輕微傷。

公安機關在偵辦此案過程中，發現犯罪嫌疑人陳某志等人的其他違法犯罪情形，包含非法拘禁與網路賭博洗錢違法犯罪活動，涉案資金66.03萬元人民幣，也還發現聚眾鬥毆、開設賭場等違法犯罪線索，相關人員是否涉嫌黑惡組織犯罪，目前正在加緊偵查調查。