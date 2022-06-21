每個人的脾氣皆不相同，有人個性火爆，一點就燃；也有人就彷彿忍者龜一樣，無論你對他做什麼，他都總是笑咪咪的，「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空」這句話大概已經深深刻在腦袋裡，但其實心裡的不滿正在一點一點累積，等待著哪一天爆發。根據星座運勢網站《星座巫師》分析，這幾個星座最擅長忍耐，一起來看看有哪些星座吧！

#金牛座

金牛座討厭浪費精力在無謂的人事物上。（圖／觸mii）

金牛座是標準的老好人一枚，面對無謂的挑釁和謾罵，他們只會笑笑地無視過去，但可千萬別以為他是那種會忍氣吞聲的人！他們不跟你計較只是因為他們覺得對付你太浪費時間和精力，不如拿去用在對自己更有利的地方上，若是被別人攻擊了，他們也只會當作被狗咬了一口罷了。

#巨蟹座

巨蟹座對於衝突通常採取「息事寧人」的態度。（圖／觸mii）

巨蟹座的心天生細膩敏感，遇到危險時他們就會立刻舉起蟹螯，把自己保護起來，以免受到傷害。倘若他們真的遭遇攻擊，也大多會採取「大事化小，小事化了」的態度，不願意多做無謂的爭辯。如果真的碰到了巨蟹座的底線，他們也只會小小的反擊一下，根本無傷大雅。

#天秤座

天秤座平時習慣維持好自己的形象。（圖／觸mii）

天秤座的至理名言就是「優雅至上」，不管在什麼時候都要維持好自己的形象，他們相信一切是可以用言語來解決的，所以當他們和別人發生衝突時，能講道理就講道理，如果講不通就會選擇忍耐，但這些的前提都是還沒碰到他們的底線，一旦真的把天秤座惹火，那恐怕就不是那麼好說話了。