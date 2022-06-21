好萊塢影星湯姆克魯斯日前到南韓宣傳新電影《捍衛戰士：獨行俠》，一名在南韓當交換生的女網友分享，19日在韓國街頭閒晃時看到有人群聚集，湊近一看不得了，竟然是國際巨星湯姆克魯斯，「真的差點哭出來，超級開心，能夠遇到他的機率該有多小！」

好萊塢影星湯姆克魯斯到南韓宣傳新電影《捍衛戰士：獨行俠》。(翻攝自 Dcard)

這名女網友在Dcard表示，自己不是追星族，也不知道湯姆克魯斯來南韓宣傳新電影，她19日到奧林匹克公園散步，之後走路到附近的樂天世界mall吃晚餐，結果走到樂天看見附近有人群聚集，以為是有偶像見面會，湊近看不得了，竟然是湯姆克魯斯，「我完全不知道他來韓國的消息，真的差點哭出來，超級開心，能夠遇到他的機率該有多小」。

原PO表示，事後才知道那是《捍衛戰士：獨行俠》的首映會宣傳，現場也有其他好萊塢演員，讓她超驚喜「過了一天還是不敢置信怎麼會遇到他們。」

原PO也巧遇《捍衛戰士：獨行俠》同劇演員。(翻攝自Dcard)

對此，網友看了超羨慕，紛紛留言：「真的是國際巨星，好扯，我哪天在路上遇到湯姆克魯斯一定激動到泛淚」、「這真的太猛了，瘋掉」、「我好羨慕….超級羨慕那種 Top gun 真的好看」、「是真•國際巨星」、「好扯」。