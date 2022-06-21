桃園市長鄭文燦完成7天隔離期，21日解隔正式上班，他說親身經歷第一線照顧過程，大讚桃園居家照顧成熟，貼心且迅速，他也笑言很少有機會好像7天不用上班，雖然仍開了20場線上會議，但也有追劇、看書、做菜，「7天還瘦了一點！」

鄭文燦出關後首個市政行程就是主持防疫會議，他謝謝居隔期間第一線醫療團隊跟地方防疫團隊對確診者貼心的居家照顧，第一時間就接到榮總桃園分院醫師線上診療、護理師線上巡房，針對他的喉嚨痛、發燒、起紅疹等症狀，也告知如何緩解，持處方籤就能到附近藥局取得緩解藥物、非常方便，證明居家照護也可以獲得很好的照顧，目前全市確診者已達40萬人，盛行率約17.7％，採用居家照護的人數已經超過39萬人，98％都能夠用線上診療的方式得到照顧。

「公所關懷員不敢相信市長本人接了！」鄭文燦笑說，公所第一時間就打電話關心，當天就透過非同住親友領到防疫關懷包，他說親身經歷第一線照顧過程，認證桃園居家照顧機制已經很成熟、很上軌道。

鄭文燦說，自己居隔到20日24點期滿，21日早上快篩陰性就復工了，笑言很少有機會7天好像不用上班，但7天仍然開了20場線上會議，除了工作之外，主要就是做菜、追劇、看書，難得有自己的一點點時間，他也透露做菜是自己的舒壓方式，不過7天還是瘦了一點。

鄭文燦也提到這一周看了《村裡來了個暴走女外科》、《間諜家家酒》，說自己很喜歡蔡淑臻，原作者小劉醫師很有個性，「專業裡面有很多的無奈！」第一線的醫療人員能夠得到的資源比較少，劇中呈現的醫師跟大家所想的不一樣，除了專業之外，要承擔很多的困難，所以有個性的醫師讓大家耳目一新，他也提到該劇有到桃園來取景，像是龍潭三坑永福宮、青埔Xpark水族館等，他都蠻熟悉。

鄭文燦也提到自己今早快篩陰性後會正常工作，桃園有9家醫院開設長新冠門診，希望能夠讓確診康復之後的民眾可以諮商，包括久咳不癒、記憶衰退等現象，市府也會追蹤，畢竟在國外文獻，確診新冠肺炎後有一些後遺症，希望能夠開設門診的方式來進行。