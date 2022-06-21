國民黨智庫執行長柯志恩20日拜會高雄市議長曾麗燕時鬆口表示，若被黨徵召參選，「全力以赴，沒什麼好懸念」。（柯宗緯攝）

高雄市長國民黨人選底定 就是柯志恩！傳明中常會提名

國民黨高雄市長人選呼之欲出！地方政壇今日傳出，高市黨部已擬好說帖，分送至各區黨部，內容主要是解釋徵召國民黨智庫執行長柯志恩的理由，也令人猜測，主席朱立倫即將在22日中常會上正式提名柯志恩參選，高市黨部則超前部署加強地方溝通，以免重演在桃園徵召張善政的爭議。對此，市黨部則駁斥，絕無此事，何來的說帖？強調是有心人士刻意放話。

然而，有高雄市國民黨議員私下證實，就是柯志恩要代表國民黨參選高雄市長，部分議員也已開始製作與柯合掛的宣傳看板，市黨部此時製作說帖文宣很合理，因為時間緊迫，確實不能再拖了。

日前傳出一份神秘黨內民調，據稱柯志恩名列第一，名調真實性引發各界質疑，然而，柯志恩20日拜訪高雄市議會，態度轉趨明朗，表示「我想任何一個候選人，只要是經過黨的徵召，每一個人都必須全力以赴，這沒有什麼好懸念」，被外界解讀為已答應參選高雄市長。

儘管金門立委陳玉珍、孫文學校總校長張亞中等人也動作頻頻，地方選將曹桓榮、孫健萍更是持續勤走基層，但今早高雄藍營傳出消息，確定黨中央已拍板徵召柯志恩參選高雄市長，預計周三中常會正式宣布，高市黨部也早就收到指示，印製說帖文宣，分發給各區黨部，定調如何對外解釋國民黨為何一定要由柯志恩到高雄參選。

高雄地方人士指出，不僅桃園徵召張善政引發爭議，連新竹、苗栗的提名也讓藍營基層搖頭，這些都是客家系、由議長兼任黨部主委的地方，本來就贏面大，不像台南、高雄是艱困選區，結果朱立倫運作提名過程還是引起軒然大波，高雄藍營派系態度也轉趨保留，未來恐怕很難真正全力輔選柯志恩。

該名人士分析，柯志恩在政壇也被評為「女版馬英九」，學歷高、菁英形象，要融入高雄在地人的「氣口」得更努力，既不像張亞中有深藍的黃復興系統相挺，也不如陳玉珍的女戰神形象對高雄人口味，加上地方議員對黨中央強力主導提名人選頗有微詞，未來選戰開打，可能只有黨部願意動起來助選。

對此，國民黨高市黨部主委許福明回應，完全沒有這件事，何來的說帖一事？一切都是謠傳，更質疑是有心人士在刻意放話，地方黨部根本沒也接到黨中央指示，現在他們都拜訪後，市長人選決定權由黨中央定奪。