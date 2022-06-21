侯昌明與曾雅蘭夫婦是演藝圈中著名的省錢達人，兩人平時開源節流有道，傳聞累積了上億家產，夫婦倆雖對自己省吃儉用，但對子女教育花費卻一點都不手軟，先前更將女兒送往國外念書，無奈因疫情念了一年就急忙回台，最後決定讓女兒從頭再來，在台灣完成高中學歷，因沒打算回美國復學，算算光是學費和生活花費，至少約200萬台幣可說是付諸流水。

侯昌明與曾雅蘭夫妻鶼鰈情深，可說是演藝圈中感情好又很會搶錢的夫妻檔，曾雅蘭先前更是為了照顧公公跟經營事業蠟燭兩頭燒，日前意外傳出身上長了高達50顆瘤，後來她受訪表示一開始以為是壓力造成腸胃不適，後來進一步檢查才知道是自律神經的問題。

曾雅蘭指出，自己會依照醫師囑咐調整生活作息，照顧心情，未來會越來越好，也感謝大眾關心，目前一切狀況良好，她更無奈說身體出問題其實是許久之前的消息，「這個新聞已經好久了，不知道為什麼最近又拿出來報。」

先前媒體報導，侯昌明與曾雅蘭的女兒侯賽蕾先前在美國念書，因疫情緊張急忙回台灣，本來還打算回美國復學，但見疫情沒有好緩跡象，便放棄復學。據《自由時報》報導，侯昌明下定決心，讓女兒跟兒子在台灣重頭來過，將高中學歷完成，算算先前至少白燒了200萬台幣學雜費和生活住宿等費用，但侯昌明不喊苦，嘆氣說：「生命誠可貴，還是先在台灣比較好，我能支持就支持。」而他的愛女未來想念設計科系，兒子則想就讀金融與經濟相關科技方面的科系。