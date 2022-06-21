恩恩案矛頭指向侯市府 蘇貞昌這樣說

恩恩事件持續延燒，今日81分鐘的橫向錄音檔曝光，證明是電話無法進線、耽誤送醫，新北被批評政策錯誤，現在矛頭都指向侯市府，對此，行政院長蘇貞昌上午出席國訓中心舉辦的新建大門啟用暨國家運動科學中心籌備處揭牌典禮時表示，該檢討的地方就要檢討，才能阻止憾事的發生，把防疫工作做到最好。

蘇貞昌表示，這件憾事的發生，人民最希望知道的就是真相，恩恩爸爸所要求的，也就是把通聯紀錄讓他能夠了解，這81分鐘是怎麼回事，因此他們認為該給的資料就應該給，該檢討的地方就要檢討，才能阻止憾事的發生，把防疫工作做到最好。

另對於黑心快篩的事件，食藥署長吳秀梅稱應該要譴責廠商，但有立委質疑食藥署沒有盡到把關的責任，要求吳秀梅署長下台，對此，蘇貞昌強調，快篩試劑是關係國人健康及防疫的精準度，廠商應該要依法，要進口的都是經過准許、合法的試劑，卻用未經許可的試劑來魚目混珠，這是違法的行為，政府會保護國人健康，以及維護商品的品質，一定會嚴查嚴辦、追究不法。