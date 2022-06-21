疫情雖然逐漸趨緩，但Omicron亞型變異株BA.4、BA.5，讓民眾人心惶惶，北市疫苗預約系統今開放，才1小時已有1萬2530人預約，其中莫德納最受歡迎，副市長蔡炳坤表示，國內疫苗即將進入「全齡接種」，6個月至5歲嬰幼兒可望7月開打，北市已經在規畫中。

今日北市預約平台開放，預約情形踴躍，共提供55140劑疫苗，才開放1小時，已預約完成12530人，預約率23％，包括莫德納9437人、BNT 1909人、高端402人、兒童BNT（5-11歲）782人，看來疫苗接種意願有明顯提升。

蔡炳坤說，台北市疫苗接種管道最多元、施打點最近便、服務最貼切，近期規劃六箭齊發，讓中小學生打完第2劑疫苗安心放暑假。

北市統計，國高中（含五專1-3年級）BNT疫苗追加劑（第3劑）校園接種

全市將於6月24日前完成，已接種7萬9186人，接種率為52.12％。

兒童疫苗分4區接種站，以莫德納第2劑為主，規畫6月18日及6月25日分為4區在景美國小（南區）、西門國小（西區）、內湖國小（東區）及文化國小（北區），安排5-11歲BNT第1劑、6-11歲莫德納第1、2劑疫苗造冊接種。

根據統計，6月18日接種成果，莫德納1941人、BNT 863人，合計2804人。其中現場掛號715人，約佔25.5％。另外也會安排醫療院所進入校園接種第二劑BNT疫苗，全市158所國小，自6／23至7／2，打完疫苗安心放暑假。

至於公私立幼兒園分12區接種疫苗，以BNT第2劑為主，循第1劑接種的方式，分別在松山區健康國小、信義區永吉國小、大安區幸安國小、中山區五常國小、中正區東門國小、文山區明道國小、內湖區康寧國小、南港區玉成國小、大同區雙連國小、萬華區西門國小、士林區社子國小、北投區北投國小等，自6月28日至7月2日之間，各安排1天設站造冊接種。

蔡炳坤說，國內疫苗即將進入「全齡接種」，6個月至5歲嬰幼兒可望7月開打，北市已經在規畫中；另外，很多長者期待已久的Novavax（次蛋白疫苗）也可望7月到貨，應會再有一波疫苗接種潮，北市也在規畫中。