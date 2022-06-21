美國將於當地時間21日開始執行《防止強迫維吾爾人勞動法》，要求從中國新疆地區進口商品的公司提供沒有元件是用奴工生產的「明確和可信的證據」。這項爭議法案觸怒了中國政府，他們說美國有關中國壓迫維吾爾族裔的聲稱是「惡毒的謊言」。議案也引發有些美國商家的擔憂。他們說，聯邦政府沒有提供他們必須採取措施避免進口商品在美國邊境被收繳的足夠指導。

美國之音報導，專家們警告說，美國很多商家很難執行這個法律，因為他們的供應鏈十分複雜，而且缺乏能夠證明特定商品不用強迫勞動製造的可靠的中國第三方的審計人員。有些人擔心這會迫使商家放棄整個地區的供應商。

報導引述彼得森國際經濟研究所資深研究員亨德里克斯（Cullen Hendrix）分析，「《防止強迫維吾爾人勞動法》很可能有效禁止新疆進口和供應鏈中有新疆製造因素的產品。」亨德里克斯同時也是丹佛大學約瑟夫·科爾貝爾國際研究學院的教授，他表示，雖然一些要求進口商「否定證明」的項目已經奏效，但在新疆這樣做成功的障礙更大。

亨德里克斯說，「其他第三方證明計劃至少在否定證明時獲得了部分成功，比如鑽石就不在活躍的衝突地區或用強迫勞動開採，」「但那些證明計劃通常不在新疆這樣的地方使用，新疆可能是世界上最具限制性的信息環境。」

亨德里克斯並說，「第三方審計只有在審計人獲准工作時才能有效。他們不會的。對某些人來說，這是一個特性，而不是一個錯誤。有些人希望政策不僅能夠防止強迫勞動製造的產品進入美國，還能懲罰、指認並羞辱。」

《防止強迫維吾爾人勞動法》是對美國政府確定中國在新疆實施種族滅絕做出的回應。美國稱中共正試圖通過大規模監控、大規模監禁、強制節育、與非維吾爾人強制通婚等措施來摧毀維吾爾人和他們的文化。美國稱大規模監禁計劃包括工廠和農場的強迫勞動。

中國政府否認種族滅絕的指控，但英國、荷蘭和立陶宛以及大赦國際、人權觀察和美國大屠殺紀念館等組織都得出了類似美國政府的結論。

中國駐美使館發言人劉鵬宇對此回應，中國多次警告美國如果執行《防止強迫維吾爾人勞動法》會產生的負面後果。他指責美國努力破壞中國的經濟發展，表示「所謂新疆強迫勞動的指稱不過是反華勢力編造的惡毒謊言。」

他說，「美國行為徹底違背市場原則和商業操守，」「此類舉動只會破壞全球產業和供應鏈的穩定，破壞國際貿易秩序，傷害美國自身利益和信譽。」