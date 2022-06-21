瑞士工程技術公司ABB在周一在一次推遲了電動車(EV)充電業務的上市計畫，公司認為市場仍為動盪不安，時機上仍不適合。

上一次推遲IPO計畫是在本月稍早，儘管原先稱「未來幾周將上市」，最後還是延後了計畫進程。

ABB在周一宣布延後上市計畫，但沒有說明恢復上市的時間。準備上市的業務主要是為電動轎車和巴士提供高速充電裝置。

ABB說，該業務的上市為ABB重要策略之一，但是最近的市場狀況，讓原先預定在第二季上市的計畫顯得非常困難。ABB正在監控市場狀況，一旦轉趨良好，將全力推動該業務在瑞士交易所上市。

即將上市的業務E-mobility在2021年的銷售為3.23億美元。ABB擔心上市會籌不到足夠的資金。

瑞士股市在過去六個月下跌了17%；通膨上升、央行的收緊政策、全球經濟放緩的擔憂，都衝擊了投資人信心。

ABB希望能從IPO中籌資7.50億美元，並在新公司維持多數股權。