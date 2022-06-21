一名人妻與黃姓軍人新婚4月就離婚收場，讓她一頭霧水，追查之下發現丈夫竟與女軍人出軌，互傳甜蜜的訊息，驚覺婚姻被他人借入，憤而將2人告上法院求償。花蓮地院審結，判2人須連帶賠償30萬元，另黃男要再賠10萬元。

判決書指出，人妻主張，與黃姓男子為夫妻關係，黃男為職業軍人，未料兩人甫結婚4月就離婚，原因則是黃男與王姓女軍人出軌，多度在通訊軟體LINE上互稱彼此為「寶貝」，還曾寫下「我把你老婆哀居翻完了」、「然後就很想離開你，但我發現我做不到」，黃男也曾說「王XX是我的」等語，認為黃男與王女的行為已侵害她的配偶權，憤而提告請求連帶賠償。

對此，黃男與王女辯稱，兩人僅有言談曖昧的對話紀錄，並無實質侵害配偶權的行為發生，認為人妻應該提出更多證據證明他們的確侵害了配偶權。

花蓮地院法官勘驗證據，認定黃男與王女的對話紀錄用語，已經非單純的男女友誼，已超過普通異性友人的相處，足以破壞人妻與黃男的婚姻幸福美滿，且王女曾說，「介入你們的婚姻」、「不該有的關係，我會斷乾淨」等，均證明2人關係非比尋常，認為求償有理，審酌之下判2人須連帶給付30萬元，黃男須另給付10萬元。可上訴。