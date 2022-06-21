Omicron亞型變異株BA.4、BA.5來勢洶洶，國內邊境攔截累計65例，胸腔暨重症科醫師黃軒表示，BA.4、BA.5在人類支氣管和肺泡細胞中的傳播力更強，因此感染後的症狀也會比BA.1、BA.2明顯，常見的3個病徵為疲倦無力、咳嗽、發燒，其中以80歲以上長者、0至9歲兩大族群，症狀最嚴重。

黃軒今（20）日於個人臉書粉專指出，感染BA.4、BA.5常見的3大症狀為疲倦無力、咳嗽、發燒，根據法國研究指出，各年齡層感染BA.1、BA.2及BA.4、BA.5相比，發現BA.4、BA.5的症狀較明顯，其中呼吸困難增加3倍，噁心、嘔吐也增2.5倍。

黃軒表示，年紀超過50歲以上的人，染BA.4、BA.5的臨床症狀都比較明顯，在最極端的兩個年齡，如80歲以上、0至9歲，這兩族群感染BA.4、BA.5的症狀最為嚴重。

黃軒說，據日本東京大學病毒學家佐藤（Kei Sato）研究，BA.4、BA.5在人類支氣管和肺泡細胞中的傳播力更強，從實驗鼠的實驗中也可見，BA.4、BA.5更具致病性，染疫後小鼠體重明顯下降、血氧降低、呼吸曲線更差，更出現肺泡、支氣管嚴重發炎，下呼吸道症狀也更為明顯。

黃軒也提英國疫情狀況說，在BA.4、BA.5快速擴散下，幾個禮拜來確診病例增加至33%，醫院住院率也大幅增23%至50%，佔床率上升12%。黃軒說，根據上述數據來看，BA.1、BA.2及BA.4、BA.5兩者的症狀可能不一樣，感染後會更不舒服、更嚴重，因此有很多患者又湧入醫院求治。

不過黃軒認為，目前只有幾百例的研究對象，仍需要更多的研究報告證明，但他也擔憂社區未來可能會因BA.4、BA.5變異株流行變得嚴峻。