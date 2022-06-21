阿湯哥超誠意力作《捍衛戰士：獨行俠》叫好叫座，上映第4週以4817萬新台幣再度拿下全台票房冠軍，累積票房正式破4.1億新台幣，可望於近期突破2018年《不可能的任務：失控國度》阿湯哥締造的個人票房紀錄4.47億新台幣；全球累積票房則高達8.85億美金，已破阿湯哥從影以來票房最高紀錄。
《捍衛戰士：獨行俠》將於6月22日在被視為大票倉的韓國上映，有望再為票房衝一波。阿湯哥日前抵達韓國宣傳，一出機場便享受巨星排場，破百位影迷和媒體早已等候現場，阿湯哥露出迷人微笑，入境隨俗比手指愛心，甚至主動要求和現場粉絲合照，因此出現粉絲為了跟他合照，紛紛舉起手機背對著他的奇景，阿湯哥停留約10分鐘才搭上坐駕離開，親民態度獲得好評。
而另一部史詩鉅片《侏羅紀世界：統霸天下》全球票房橫掃6.22億美金，全台累積票房衝破2.18億新台幣。《侏羅紀世界：統霸天下》是《侏羅紀世界》系列電影最終章，集結2代演員同台飆戲，吸引大批系列電影資深影迷前往朝聖。台灣於6月8日上映，首週全台票房高達1.33億新台幣奪冠，破今年全台最快破億票房紀錄，同時也破全台單日票房最高紀錄。第二週全台票房4769萬新台幣恐龍魅力持續熱賣中，累積票房2.18億新台幣。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。