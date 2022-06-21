阿湯哥親切和粉絲互動，比起愛心。（UIP提供）

阿湯哥率領劇組演員赴南韓大票倉宣傳。（UIP提供）

《侏羅紀世界：統霸天下》集結2代演員飆戲，票房表現亮眼。（UIP提供）

《侏羅紀世界：統霸天下》恐龍逼真、場面浩大震撼，稱為史詩級不為過。（UIP提供）

阿湯哥超誠意力作《捍衛戰士：獨行俠》叫好叫座，上映第4週以4817萬新台幣再度拿下全台票房冠軍，累積票房正式破4.1億新台幣，可望於近期突破2018年《不可能的任務：失控國度》阿湯哥締造的個人票房紀錄4.47億新台幣；全球累積票房則高達8.85億美金，已破阿湯哥從影以來票房最高紀錄。

《捍衛戰士：獨行俠》將於6月22日在被視為大票倉的韓國上映，有望再為票房衝一波。阿湯哥日前抵達韓國宣傳，一出機場便享受巨星排場，破百位影迷和媒體早已等候現場，阿湯哥露出迷人微笑，入境隨俗比手指愛心，甚至主動要求和現場粉絲合照，因此出現粉絲為了跟他合照，紛紛舉起手機背對著他的奇景，阿湯哥停留約10分鐘才搭上坐駕離開，親民態度獲得好評。

而另一部史詩鉅片《侏羅紀世界：統霸天下》全球票房橫掃6.22億美金，全台累積票房衝破2.18億新台幣。《侏羅紀世界：統霸天下》是《侏羅紀世界》系列電影最終章，集結2代演員同台飆戲，吸引大批系列電影資深影迷前往朝聖。台灣於6月8日上映，首週全台票房高達1.33億新台幣奪冠，破今年全台最快破億票房紀錄，同時也破全台單日票房最高紀錄。第二週全台票房4769萬新台幣恐龍魅力持續熱賣中，累積票房2.18億新台幣。