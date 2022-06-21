中醫師籲：染疫勿迷信無敵星星 二次染疫症狀恐加劇

國內自今年5月Omicron造成疫情大爆發後，感染人數在6月將突破百萬人數大關。光田醫院中醫部主任蔡岳廷說，因多數人都是輕症，加上症狀大多能在一周好轉，確診時的照護並不難；但隨著康復人數增加，不少人開始面臨「長新冠」後遺症的問題，千萬不要以為確診後就「無敵星星」。

蔡岳廷說，根據國外研究統計，Omicron感染者，罹患長新冠比例約在30％到60％間，等於全台至少可能有30萬以上長新冠患者，在康復後需要持續調養。近日臨床上已接到不少確診患者在康復後，仍有不適症狀案例；最常見症狀是疲勞倦怠、咳嗽卡痰，部分人會出現胸悶、吸不過氣的症狀，即使康復還是要好好留意自己的健康。

蔡岳廷表示，目前研究顯示，最易出現長新冠後遺症的族群就是中重症與慢性病患者，例如心血管疾病與糖尿病患者都是高危險群，他建議中重症或慢性病的患者，康復後要好好調養病後的身體，除多加休息外，盡量飲食清淡，少吃冰冷的東西，不要勉強運動再受風寒，讓身體能修補元氣。

蔡岳廷認為，面對長新冠後遺症，中醫會以「去邪、補正」概念來為患者調養，還是要看患者體質來對證下藥，例如有些患者無力倦怠的症狀較嚴重，就會針對這個症狀來用藥。他也推薦該院中醫部推出的「元氣茶飲」，其中黃耆、白朮、防風三味藥，有益氣固表的功效，也有助於提升免疫力。

這波疫情有不少確診者都是小朋友，蔡岳廷發現，幼童跟兒童因為對草藥的氣味比較敏感，常常無法接受藥液包或藥粉導致成效不佳。他認為這個時候可以讓小朋友使用三伏貼貼在背部穴道，因三伏貼對於呼吸道問題的療效相當顯著，且可誘發局部免疫反應，進而達到調節整體免疫系統的功效。

蔡岳廷強調，康復後持續做好防疫工作很重要，千萬不要以為確診後就「無敵星星」。目前就有一位打滿3劑後確診的年輕人，在康復後再度染疫，而且第二次的症狀比第一次嚴重很多，即使康復防疫工作還是不可少，絕不能小看病毒的威力！