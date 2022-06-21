南韓32歲知名女星徐睿知，自從爆出學歷造假、恐怖情人等一連串的醜聞後，沉寂了1年才在近日以電視劇《夏娃的醜聞》正式回歸小螢幕。但她回歸的第一部作品不僅因拍攝問題記者會臨時被喊卡，首播雖上演「19禁激情戲」卻因拍攝手法被網友罵爆。

電視劇《夏娃的醜聞》角色及故事內容大多參考希臘神話中「美神」阿佛洛狄忒、「海神」波塞頓和希拉3人之間的感情糾葛，而由徐睿知所飾演的惡女「李艾拉」，在第一集的預告中就上演她為了復仇不惜脫光誘惑對方，大尺度的展現火辣身材，並以「你不是瘋狂地想擁有我嗎」、「想得到我，就自己爬過來」等19禁的露骨台詞，成功掀起話題。

不過根據南韓媒體的綜合報導，《夏娃的醜聞》第一集播出後，大尺度的激情床戲及台詞，受到的迴響卻不如預期，甚至被許多觀眾批評為「完成度不夠高的19禁」、「他們的19禁讓人看得很沒勁」等，認為劇組想利用情慾戲製造話題反而造成反效果，也使這部戲開播至今6集，收視率卻一直在2%~3%之間徘徊，令不少人大感可惜。

事實上，徐睿知先前曾在電視劇《救救我》、《雖然是精神病但沒關係》等劇中，以精湛又自然的演技受到觀眾喜愛，人氣也不斷攀升，不料之後卻爆出她學歷疑似造假，並精神控制當時的男友金正賢重挫女神形象。沉寂一年的徐睿知，原本還想靠著《夏娃的醜聞》挽回失去的人氣，沒想到卻因劇情遭到觀眾批評，使她回歸之路蒙上一層陰影。