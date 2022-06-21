柔柔賀爾蒙失調，導致月經遲到。（中天綜合台提供）

吳宗憲（右）和吳姍儒主持《小明星大跟班》。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（22日）晚10點播出「是善意的謊言還是存心欺騙？！今天一五一十招出來！」，藝人余祥銓藉節目向未婚妻柔柔坦承一事：「她有我手機密碼可以看我手機，所以我跟朋友有一個暗號，說去運動可能是去酒店。」這讓柔柔非常訝異，並質問去酒店做什麼？余祥銓說是去談生意，但Sandy也感到不解：「你不是賣便當的嗎？你連便當也是賣黑的喔？」這讓柔柔越想越不對勁：「有一次我聞到他身上有沐浴乳的味道，他說有人把飲料灑在他身上，所以他去朋友家洗澡。」余祥銓也不再隱瞞：「因為身上會沾一些菸、酒的味道，就會去健身房洗個澡，回家就會香香的。」

柔柔也有話想要跟余祥銓坦承：「我們在一起前，講好不能接受前男、女朋友這種生物，可是我前男友有聯繫我，我想說會不會是要拿喜帖給我？我騙他說我要去上課，就去跟他見面。」此話一出，余祥銓感到傻眼：「我現在頭上有沒有一點綠光？」不只一樁，柔柔還有一件事沒說實話：「前陣子我吃豐胸藥，賀爾蒙亂掉，月經2、3個月沒來，但我不想讓他發現我吃豐胸藥，我就騙他說可能是有喜了，他非常興奮，我使喚他都百依百順。」Sandy則好奇柔柔最終該不會還上演「假流產」來圓謊？她則坦承確實用兩人太想要有小孩，因此造成假性懷孕，這理由余祥銓也全然相信，只見一旁的余祥銓已經氣到語無倫次：「很尷尬！我還每天都去買驗孕棒！」

巫苡萱對李懿隱瞞的事情則和工作有關：「這節目本來是李懿的，後來加入了一些樂天女孩，我們剛加入的時候覺得妳很臭跩，我就有不小心和製作單位說『李懿是不是覺得我們搶她節目』？」李懿聽完則大方回應自己不介意，巫苡萱趁機又坦承另一件事，曾經趁李懿喝醉騙她去買單，節目上李懿才終於得知真相：「大家難得聚在一起，就想說請製作單位一起去唱歌，也說好6位主持人一起出錢，但因為我第一個先喝醉，我隔天起來發現簡訊通知我刷了4萬，我就問她昨天我們有幹嘛嗎？她說是因為我喝得很開心堅持要刷卡！」更多精彩內容竟請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。