蔡英文2012年第1次競選總統時曾發布「10年政綱」，其中「教育政綱」訴求高教公共化，現在達成目標了嗎？高教工會今天表示，目前公立大學學生數僅占全體的1／3，蔡英文的教育政剛沒有兌現，希望她好好努力，以洗刷「空心蔡」的汙名。

蔡英文在2012年提出的教育政綱明確訴求高教政策改革方向為「擴大高等教育公共化程度：逐步調整公立及私立院校的學生比例，長期達成公立院校學生數過半的目標。」如今10年過去，執行狀況為何？是否承諾跳票？

高教工會組織部主任林柏儀說，依教育部統計處最新數據揭露，盡管歷經少子女化與私校退場浪潮，110學年我國公立大學學生數仍僅占全體的1／3，離「過半」目標遙遙無期。現在大一新生22.3萬人，其中讀公立7.5萬人、占33.6％，讀私立14.8萬人、占66.4％。

林柏儀表示，蔡英文總統不但未兌現10年前的承諾，如果政府再不拿出具體措施，10年後，讀公立大學的學生也不會到達4成。此外，當前公立大學新生中男性占55.3％、女性44.7％，其中反映的教育資源分配及性別平等惡化狀況，令人擔憂。

高教工會理事長周平說，蔡英文2012年提出的教育政綱寫得很漂亮，但卻完全沒有兌現，未落實高教公共化。他看到許多來自中下階層家庭的孩子，要讀學費比較高的私立學校，還要申請助學貸款，同時在學時要不斷打工，畢業後背負還學貸壓力，進一步影響結婚、買房及生小孩，造成更大的社會問題。

政大勞工所教授劉梅君表示，政府推動高教公共化不力，投入高教的經費太少，不只影響私校，許多公校也因此以非典型雇用老師，這些老師無法在工作現場專心培養專業能力，還要擔心明年是否就工作不保，對整體高教發展產生負面影響。

高教工會指出，因應少子女化，政府應當擴大對公私立學校的補助，以提升教學品質並減輕對教師工作機會的衝擊。但絕不應要求刪減本已不足的公校容量，犧牲下一代本的公共高教機會！甚至或再放任調漲學費，加重中下階層家庭的教育成本負擔！